Врачи рассказали о состоянии пострадавших при обстреле автомобиля в Ингушетии

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Один из сотрудников полиции, получивших ранения в результате обстрела автомобиля в Ингушетии, находится в тяжёлом состоянии, ещё двое — в состоянии средней тяжести. Об этом сообщили в республиканской клинической больнице.
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при обстреле автомобиля в Ингушетии
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«Один из раненых сотрудников полиции находится в тяжёлом состоянии, состояние двух других — средней тяжести. Угрозы жизни нет», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее источник сообщил, что в Сунженском районе республики обстреляли автомобиль начальника Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) Ибрагима Эльджаркиева.

Позднее в МВД подтвердили данные об обстреле автомобиля с полицейскими в Ингушетии.

По данным ведомства, инцидент произошёл вечером 12 января на федеральной автодороге «Кавказ». Отмечается, что злоумышленники скрылись с места происшествия, для их поиска введён план «Сирена».

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