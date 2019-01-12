Врачи рассказали о состоянии пострадавших при обстреле автомобиля в Ингушетии
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«Один из раненых сотрудников полиции находится в тяжёлом состоянии, состояние двух других — средней тяжести. Угрозы жизни нет», — приводит РИА Новости сообщение.
Ранее источник сообщил, что в Сунженском районе республики обстреляли автомобиль начальника Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) Ибрагима Эльджаркиева.
Позднее в МВД подтвердили данные об обстреле автомобиля с полицейскими в Ингушетии.
По данным ведомства, инцидент произошёл вечером 12 января на федеральной автодороге «Кавказ». Отмечается, что злоумышленники скрылись с места происшествия, для их поиска введён план «Сирена».