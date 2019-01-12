Источник сообщил об обстреле автомобиля главы ЦПЭ МВД в Ингушетии
По словам собеседника агентства, инцидент произошёл в Сунженском районе.
Сам Эльджаркиев не пострадал, ранения получили трое находившихся в автомобиле сотрудников полиции, сообщил источник.
«Раненые сотрудники доставлены в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь», — отметил он.
По предварительным данным, обстрел вёлся автоматическим оружием из автомобиля.
В декабре в Ингушетии было совершено нападение на силовиков. Двое сотрудников правоохранительных органов получили ранения.