Источник сообщил об обстреле автомобиля главы ЦПЭ МВД в Ингушетии

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Неизвестные обстреляли автомобиль начальника Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, передаёт РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, инцидент произошёл в Сунженском районе.

Сам Эльджаркиев не пострадал, ранения получили трое находившихся в автомобиле сотрудников полиции, сообщил источник.

«Раненые сотрудники доставлены в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь», — отметил он.

По предварительным данным, обстрел вёлся автоматическим оружием из автомобиля.

В декабре в Ингушетии было совершено нападение на силовиков. Двое сотрудников правоохранительных органов получили ранения.

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