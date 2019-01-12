МВД подтвердило данные об обстреле автомобиля с полицейскими в Ингушетии

Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии пострадали в результате обстрела их автомобиля неизвестными, сообщает пресс-служба регионального МВД.

По данным ведомства, инцидент произошёл вечером 12 января на федеральной автодороге «Кавказ».

«Неустановленными лицами, передвигавшимися, предположительно, на автомашине «Лада Гранта», совершён обстрел автомобиля, в котором находились четверо сотрудников правоохранительных органов Республики Ингушетии и 27-летний житель города Назрани», — говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленники скрылись с места происшествия, для их поиска введён план «Сирена».

Пассажиры иномарки госпитализированы с ранениями различной степени тяжести, проинформировали в МВД.

Ранее источник сообщил, что в Сунженском районе республики обстреляли автомобиль начальника Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) Ибрагима Эльджаркиева.