МВД подтвердило данные об обстреле автомобиля с полицейскими в Ингушетии

Короткая ссылка
Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии пострадали в результате обстрела их автомобиля неизвестными, сообщает пресс-служба регионального МВД.
МВД подтвердило данные об обстреле автомобиля с полицейскими в Ингушетии
  • РИА Новости

По данным ведомства, инцидент произошёл вечером 12 января на федеральной автодороге «Кавказ».

«Неустановленными лицами, передвигавшимися, предположительно, на автомашине «Лада Гранта», совершён обстрел автомобиля, в котором находились четверо сотрудников правоохранительных органов Республики Ингушетии и 27-летний житель города Назрани», — говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленники скрылись с места происшествия, для их поиска введён план «Сирена».

Пассажиры иномарки госпитализированы с ранениями различной степени тяжести, проинформировали в МВД.

Ранее источник сообщил, что в Сунженском районе республики обстреляли автомобиль начальника Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) Ибрагима Эльджаркиева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить