МВД подтвердило данные об обстреле автомобиля с полицейскими в Ингушетии
- РИА Новости
По данным ведомства, инцидент произошёл вечером 12 января на федеральной автодороге «Кавказ».
«Неустановленными лицами, передвигавшимися, предположительно, на автомашине «Лада Гранта», совершён обстрел автомобиля, в котором находились четверо сотрудников правоохранительных органов Республики Ингушетии и 27-летний житель города Назрани», — говорится в сообщении.
Отмечается, что злоумышленники скрылись с места происшествия, для их поиска введён план «Сирена».
Пассажиры иномарки госпитализированы с ранениями различной степени тяжести, проинформировали в МВД.
Ранее источник сообщил, что в Сунженском районе республики обстреляли автомобиль начальника Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) Ибрагима Эльджаркиева.