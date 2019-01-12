Роспотребнадзор прокомментировал сообщения о якобы заражённых гриппом мандаринах

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Роспотребнадзор призвал не доверять «случайным источникам информации» о том, что в ряде российских регионов выявили мандарины, заражённые вирусом гриппа. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Роспотребнадзор прокомментировал сообщения о якобы заражённых гриппом мандаринах
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«Роспотребнадзор в рамках контрольно-надзорных мероприятий (плановые и внеплановые проверки) проводит оценку качества и безопасности фруктов, в том числе мандаринов», — отмечается в сообщении.

В ведомстве рекомендовали в случае сомнений в качестве продуктов питания обращаться в территориальные управления Роспотребнадзора для принятия мер.

Ранее в социальных сетях и мессенджерах появились сообщения о якобы заражённых гриппом мандаринах.

В ноябре ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в «Роскачестве» рассказали, как выбрать вкусные мандарины.

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