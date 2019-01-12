Посоветовавшая помыть полы в больнице Струнина чиновница проведёт там уборку

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Врио первого замгубернатора Владимирской области Марина Чекунова инициировала генеральную уборку в больнице города Струнино. Накануне в ходе общения с персоналом медучреждения в ответ на просьбу помочь с его оснащением она посоветовала вымыть там полы.
Посоветовавшая помыть полы в больнице Струнина чиновница проведёт там уборку
  • © Администрация Владимирской области

«В понедельник (14 января. — RT) в струнинской поликлинике пройдёт генеральная уборка силами персонала, волонтёров и сотрудников Департамента здравоохранения», — цитирует Чекунову ТАСС.

В пресс-службе областной администрации проинформировали, что инициатором акции является именно Чекунова, а отвечать за организацию уборки будут сотрудники областного Депздрава и персонал поликлиники.

Ранее сообщалось, что депутаты заксобрания Владимирской области могут не утвердить чиновницу на должность первого замглавы региона. По словам заместителя председателя регионального парламента Вячеслава Картухина, высказывание Чекуновой может повлиять на согласование её кандидатуры.

Летом 2018 года жители Струнина в ходе прямой линии пожаловались президенту Владимиру Путину на качество медобслуживания в городе.

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