Владимирскую чиновницу могут лишить поста после совета врачам помыть полы
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Ранее местная телерадиокомпания «Губерния 33» сообщила, что персонал Струнинской больницы попросил Чекунову помочь с оснащением, а та в ответ посоветовала медикам начать самим — помыть полы и повесить занавески.
Картухин пояснил, что при согласовании кандидатов на посты заместителей губернатора будут учитываться профессионализм, опыт, умение общаться с людьми.
«Высказывание Марины Чекуновой может повлиять на её согласование депутатами на должность первого заместителя главы региона», — цитирует Картухина ТАСС.
Он также призвал чиновницу извиниться перед персоналом медучреждения.
Речь идёт о больнице в городе Струнино, на состояние которой горожане жаловались президенту Владимиру Путину во время прямой линии в 2018 году.