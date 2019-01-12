Владимирскую чиновницу могут лишить поста после совета врачам помыть полы

Депутаты заксобрания Владимирской области могут не согласовать кандидатуру Марины Чекуновой на должность первого замглавы региона, заявил заместитель председателя регионального парламента Вячеслав Картухин.

Ранее местная телерадиокомпания «Губерния 33» сообщила, что персонал Струнинской больницы попросил Чекунову помочь с оснащением, а та в ответ посоветовала медикам начать самим — помыть полы и повесить занавески.

Картухин пояснил, что при согласовании кандидатов на посты заместителей губернатора будут учитываться профессионализм, опыт, умение общаться с людьми.

«Высказывание Марины Чекуновой может повлиять на её согласование депутатами на должность первого заместителя главы региона», — цитирует Картухина ТАСС.

Он также призвал чиновницу извиниться перед персоналом медучреждения.

Речь идёт о больнице в городе Струнино, на состояние которой горожане жаловались президенту Владимиру Путину во время прямой линии в 2018 году.