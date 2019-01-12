Врачам удалось сохранить ногу спасённому в Магнитогорске младенцу

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Состояние здоровья спасённого из-под завалов обрушившейся части дома в Магнитогорске и эвакуированного в Москву младенца улучшилось. Об этом заявил официальный представитель Минздрава России Максим Радецкий.
Врачам удалось сохранить ногу спасённому в Магнитогорске младенцу
  • РИА Новости

По его словам, медикам удалось восстановить кровообращение и избежать осложнений с ногой ребёнка, которая была сильно обморожена.

«После возвращения в сознание малыш постепенно переходит на самостоятельное питание», — цитирует представителя ведомства ТАСС.

2 января вечером мальчика доставили из Магнитогорска в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Рошаля в Москве. Как отмечается, ребёнка спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан.

31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа обрушился один из подъездов жилого многоэтажного дома. Погибли 39 человек.

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