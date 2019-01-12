Врачам удалось сохранить ногу спасённому в Магнитогорске младенцу
- РИА Новости
По его словам, медикам удалось восстановить кровообращение и избежать осложнений с ногой ребёнка, которая была сильно обморожена.
«После возвращения в сознание малыш постепенно переходит на самостоятельное питание», — цитирует представителя ведомства ТАСС.
2 января вечером мальчика доставили из Магнитогорска в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Рошаля в Москве. Как отмечается, ребёнка спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан.
31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа обрушился один из подъездов жилого многоэтажного дома. Погибли 39 человек.