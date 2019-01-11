В Подмосковье выделили около 7,2 млрд рублей на ремонт медучреждений в 2019 году

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В Московской области выделили около 7,2 млрд рублей на ремонт медучреждений в 2019 году, сообщает телеканал «360».
В Подмосковье выделили около 7,2 млрд рублей на ремонт медучреждений в 2019 году
  • ©pixabay.com

Об этом заявил начальник управления организации медицинской помощи матерям и детям регионального Министерства здравоохранения Валерий Ступак.

По его словам, на приобретение современного оборудования направлено 7,1 млрд рублей.

Он также рассказал, что в этом году поставлена задача достичь 99-процентного показателя в получении лекарств пациентом день в день, а индивидуальное обеспечение сократить с 14 до 7 дней.

«Единая диспетчерская служба должна у нас заработать. Мы ожидаем в полном объёме сокращения приёмов вызовов, чтобы было не менее полутора минут. Бригады чтобы доезжали до пациента до 20 минут», — отметил Ступак.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что онкоцентр в Калининграде планируют ввести в эксплуатацию до 25 декабря 2020 года.

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