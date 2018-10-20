Онкоцентр в Калининграде планируют ввести в эксплуатацию до конца 2020 года

Онкоцентр в Калининграде планируют ввести в эксплуатацию до 25 декабря 2020 года, сообщает «Янтарный край».

Под учреждение выделен участок в 5 га. Как ожидается, на территории разметят поликлинику на 300 посещений в смену, стационар на 200 больных с круглосуточным пребыванием, диагностическое отделение и отделение лучевой терапии, шесть операционных.

«Мы ожидаем, что строительные работы начнутся уже на следующей неделе. Правительство региона будет очень внимательно следить за процессом», — сказал губернатор Антон Алиханов.

Ранее ФАН сообщало, что средства на строительство онкологического центра будут выделены в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения» в 2018—2019 годах.