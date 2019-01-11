В Российском птицеводческом союзе объяснили появление упаковок с девятью яйцами

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Анастасия Румянцева
Генеральный директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылёва прокомментировала в беседе с RT выпуск упаковок с девятью куриными яйцами.
В Российском птицеводческом союзе объяснили появление упаковок с девятью яйцами
  • ©pixabay.com

«Сегодня яйцо продаётся в разных видах упаковки, изучая рынок, мы видим, что некоторые покупают по 30 штук, есть упаковки по 10, 8, 12, по 20 штук. Это удовлетворение потребностей нашего населения. С этим только и связано. Сегодня упаковка с девятью яйцами обязательно будет выглядеть очень презентабельно — 3 на 3 яйца, квадратная упаковка... если сделать красочной упаковку, это очень хороший маркентинговый ход», — отметила Бобылёва. 

Она отметила, что незначительное повышение цены связано с сезонностью. 

«Незначительно сейчас повысились цены, и вдруг где-то появилась новая упаковка на 9 яиц. У нас это недоверие начинают использовать — может, это связано с повышением цены? Ни в коем случае. Это не влечёт за собой удорожание, незначительное повышение цены в этот период связано только с сезонностью. Это надо правильно и грамотно доносить до населения, а упаковочный материал очень разнообразен», — заключила Бобылёва. 

Ранее в российских магазинах начали продавать яйца, расфасованные в упаковки по девять штук.

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