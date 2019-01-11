В России начали продавать яйца в упаковках по девять штук

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В российских магазинах начали продавать яйца, расфасованные в упаковки по девять штук. Фото новой упаковки появилось в социальных сетях.

Как пишет «Российская газета», в начале декабря в российских магазинах выросли цены на куриные яйца. По мнению экспертов, главной причиной роста цен стало желание торговых сетей быстрее получить прибыль из-за вероятного повышения спроса на продукт перед новогодними праздниками.

Однако, как заявил в интервью изданию управляющий партнёр компании Agro and Food Communications Илья Березнюк, на российском рынке очень много предложений по куриному яйцу, а иногда даже прослеживается его избыток.

«Потому очень многие производители реализуют свою продукцию по себестоимости, а кто-то даже ниже себестоимости», — пояснил он.

В декабря газета «Известия» сообщала, что в 2019 году в России ожидается рост цен на бензин, вино, сигареты и автомобили.

По оценке ЦБ, топливо и сигареты могут подорожать на 4,6%, машины — на 0,2%, а вино — на 0,9%. 

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