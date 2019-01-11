Эксперт оценил внесение ГИБДД изменений в проект экзамена на водительские права

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Анастасия Румянцева
Главный редактор журнала «За рулём» автоэксперт Максим Кадаков прокомментировал в беседе с RT внесение ГИБДД изменений в проект экзамена на водительские права.
Эксперт оценил внесение ГИБДД изменений в проект экзамена на водительские права
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

Основным изменением является то, что для получения прав необходимо будет сдать единый экзамен по вождению вместо того, чтобы отдельно проходить «площадку» и «город».

«Вопрос в том, как это будет происходить на практике. В принципе организовать приём экзаменов — теории и практики — можно по-разному. Мировой опыт говорит о том, что площадку так называемую практически нигде не сдают», — отметил Кадаков.

По словам эксперта, в этом нет большого смысла, поскольку не так важно, например, насколько умело водитель выезжает с парковки, важен его навык действий в сложных ситуациях.

«Как обогнать большой грузовик, как правильно управлять автомобилем на снежном покрытии. Во многих странах сдаётся только «город» по нашей терминологии. В Японии есть некий микс — там огромные площадки, там сымитированы городские улицы, даже с зелёными насаждениями», — заключил Кадаков.

Ранее ГИБДД внесла изменения в проект экзамена на водительские права.

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