Номер по паспорту: как МВД предлагает изменить правила регистрации автомобилей

МВД подготовило поправки к правилам регистрации автомобилей. Ведомство предлагает вернуться к практике, действовавшей до октября 2013 года: код региона на автомобильном номере должен соответствовать месту прописки владельца транспортного средства. Текущий порядок подразумевает, что житель одного региона может купить автомобиль с номерами другого субъекта РФ и продолжить ездить на машине. Эксперты отмечают, что изменения призваны упростить работу ГИБДД — инспектор всегда будет видеть, из какого региона приехал автомобиль.

МВД подготовило новые поправки к правилам регистрации автомобилей. Документ размещён на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Если положения будут приняты, они вступят в силу 4 августа 2019 года.

Согласно поправкам, владельцы транспорта смогут получить регистрационные знаки только с кодом региона своей прописки. При этом сама процедура постановки транспорта на учёт по-прежнему будет доступна в любом отделении ГИБДД в России.

«Присвоение государственных регистрационных номеров на транспортные средства осуществляется исходя из места регистрации владельца транспортного средства, в соответствии с которым код региона регистрации присваиваемого государственного регистрационного номера должен соответствовать перечню цифровых кодов регионов Российской Федерации, применяемых на государственных регистрационных знаках транспортных средств», — гласит документ.

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Сейчас житель одного региона может купить автомобиль с номерами другого субъекта РФ и продолжить эксплуатацию машины с прежними регистрационными знаками либо получить номера с местным кодом в любом регионе. В случае, если новые поправки будут приняты, владельцу транспортного средства придётся получать новые регистрационные знаки с указанием региона, в котором он прописан.

До октября 2013 года действовал порядок, аналогичный тому, который планирует вернуть МВД. Номера были привязаны к региону прописки владельца, и при смене требовалось пройти отдельные процедуры снятия и постановки на учёт, в ходе которой автомобилю меняли регистрационные знаки.

ГИБДД хотят вернуться к старой системе, чтобы точно знать, из какого региона приехал автомобиль, предположил автоэксперт Роман Гуляев в беседе с RT.

«Действительно, последние годы это не привязано и зарегистрироваться можно в любом месте и получить тот код региона, где ты машину регистрируешь, а можно вообще оставить старые номера», — напомнил эксперт.

По его мнению, новое решение МВД может быть связано с желанием получить больше контроля.

«По-хорошему, это действительно нужно, для снятия нагрузки с ГИБДД. Вопрос только в том, как физически будет проходить этот процесс, не будет ли там коррупционной составляющей», — заключил Гуляев.

По мнению координатора «Общества синих ведёрок» Петра Шкуматова, с новой системой ГИБДД будет удобнее работать — сразу видно, из какого региона перед тобой машина.

«Это очень удобно для личного состава ГАИ, который несёт службу на дорогах. Я думаю, что они возвращаются к этой практике именно поэтому. Это снимет часть нагрузки для ГИБДД, хотя жизнь водителей это никак не затронет. Всё новое, это хорошо забытое старое. А в данном случае, всё новое, это плохо забытое старое», — заключил эксперт.

РИА Новости

© Наталья Селивёрстова

В законопроекте также говорится, что ГИБДД будет присваивать автомобилю комбинацию из букв и цифр, которая представляет собой регистрационный номер.

«Постановка транспортного средства на государственный учет сопровождается присвоением транспортному средству государственного регистрационного номера — индивидуального буквенно-цифрового обозначения, присваиваемого транспортному средству регистрационным подразделением», — говорится в документе.

Номер у автодилера

Пункт о присвоении ГИБДД обозначения для будущего номера касается еще одного, более масштабного документа, который должен вступить в силу в тот же срок — 4 августа 2019 года. Речь идёт о законе «О государственной регистрации транспортных средств», принятом Госдумой в июле 2018 года.

Этот документ разделяет понятия регистрационного номера и знака. Под первым понимается комбинация букв и цифр, которую присваивает ГИБДД. Под вторым — изготовленная у сторонней коммерческой компании металлическая пластина с нанесённым на нее номером. Таким образом, функция выдачи физических номерных знаков передаётся от ГИБДД частным компаниям.

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Кроме того, принятый закон гласит, что новые автомобили, не стоявшие прежде на учёте, станут регистрировать непосредственно автодилеры, внесённые в специальный реестр. Для включения в этот список у компании должны быть договор с производителем, помещение и штат квалифицированных сотрудников.

Представители уполномоченных организаций смогут передавать регистрационные данные в ГИБДД для постановки автомобиля на учёт.

Добавим, что МВД в отдельном законопроекте предложило упразднить пошлину за выдачу регистрационных знаков, поскольку ведомство передаст эти функции коммерческим фирмам. Соответствующий документ пока находится на рассмотрении.

Сейчас государственный сбор за выдачу номера составляет 2000 рублей для владельцев автомобилей и 1500 рублей — для собственников мотоциклов, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин.