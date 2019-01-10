Эксперты детально обследуют зону подтопления Тушинского тоннеля
«По итогам изыскательских работ будут составлена хронология происшествия и определены его основные причины. Главная задача — предотвратить любые возможности для повторения таких ситуаций в будущем», — приводит РИА Новости сообщение.
Как отмечается, межведомственная комиссия, созданная для выяснения причин и устранения последствий аварийной ситуации, приступила к работе и осмотрела осушенный участок межшлюзового бьефа.
«Опасность дальнейшего размыва грунта и подтоплений отсутствует», — указывается в сообщении.
Ранее по Волоколамскому шоссе было восстановлено движение транспорта.
10 января Тушинский тоннель был затоплен из-за размыва грунта. Как заявили власти столицы, это могло быть вызвано нарушениями при расширении Волоколамского шоссе.