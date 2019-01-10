Эксперты детально обследуют зону подтопления Тушинского тоннеля

Детальное обследование аварийной зоны затопленного Тушинского тоннеля на Волоколамском шоссе начнётся в пятницу, 11 января. Об этом заявили в пресс-службе организации «Канал имени Москвы».

«По итогам изыскательских работ будут составлена хронология происшествия и определены его основные причины. Главная задача — предотвратить любые возможности для повторения таких ситуаций в будущем», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, межведомственная комиссия, созданная для выяснения причин и устранения последствий аварийной ситуации, приступила к работе и осмотрела осушенный участок межшлюзового бьефа.

«Опасность дальнейшего размыва грунта и подтоплений отсутствует», — указывается в сообщении.

Ранее по Волоколамскому шоссе было восстановлено движение транспорта.

10 января Тушинский тоннель был затоплен из-за размыва грунта. Как заявили власти столицы, это могло быть вызвано нарушениями при расширении Волоколамского шоссе.