Названа возможная причина затопления Тушинского тоннеля в Москве

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Заммэра Москвы Пётр Бирюков заявил, что затопление Тушинского тоннеля из-за прорыва дамбы могло быть вызвано нарушениями при расширении Волоколамского шоссе и строительстве тоннеля в 2003 году. При этом он отметил, что говорить о конкретных причинах аварии пока рано.
Названа возможная причина затопления Тушинского тоннеля в Москве
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Различные могут быть версии, в том числе и то, что в 2003 году здесь было расширение Волоколамского шоссе, строительство тоннеля. Возможно, где-то были какие-то допущены отклонения, всё может быть, поэтому специалисты будут изучать», — цитирует ТАСС Бирюкова.

Ранее сообщалось, что Тушинский тоннель был затоплен из-за размыва грунта. Отмечается, что движение по тоннелю остановлено, а участок изолирован.

В связи с этим движение в область по Волоколамскому шоссе временно организуют по встречной полосе.

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