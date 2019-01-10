Названа возможная причина затопления Тушинского тоннеля в Москве
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«Различные могут быть версии, в том числе и то, что в 2003 году здесь было расширение Волоколамского шоссе, строительство тоннеля. Возможно, где-то были какие-то допущены отклонения, всё может быть, поэтому специалисты будут изучать», — цитирует ТАСС Бирюкова.
Ранее сообщалось, что Тушинский тоннель был затоплен из-за размыва грунта. Отмечается, что движение по тоннелю остановлено, а участок изолирован.
В связи с этим движение в область по Волоколамскому шоссе временно организуют по встречной полосе.