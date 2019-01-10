Тушинский тоннель затопило из-за размыва грунта

Тушинский тоннель был затоплен из-за размыва грунта, сообщили в пресс-службе ФГБУ «Канал имени Москвы».

«В тоннеле на Волоколамском шоссе произошёл размыв, который образовал проседание грунта на площади 5×15 м», — говорится в оперативном сообщении.

Отмечается, что движение по тоннелю остановлено, а участок изолирован. В ближайшее время будет принято решение о сроках восстановления движения автотранспорта.

Ранее сообщалось, что на месте находятся все городские службы, а также глава столичного управления ГИБДД Виктор Коваленко и руководитель ЦОДД Вадим Юрьев.