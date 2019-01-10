Опубликовано видео затопления Тушинского тоннеля
- @gucodd
«Так Тушинский тоннель выглядит сейчас», — говорится в подписи к видео.
Так Тушинский тоннель выглядит сейчас. На месте все городские службы. Также там находятся Глава ГИБДД Москвы В.Коваленко и руководитель ЦОДД В.Юрьев. pic.twitter.com/Dgqf2DK9II— ЦОДД (@gucodd) 10 января 2019 г.
Отмечается, что на месте происшествия находятся все городские службы, а также глава управления ГИБДД по Москве Виктор Коваленко и руководитель ЦОДД Вадим Юрьев.
Ранее сообщалось, что движение в тоннеле в сторону области полностью перекрыто.