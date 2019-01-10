Движение в Тушинском тоннеле в сторону области полностью перекрыто

В Москве движение в Тушинском тоннеле в сторону области полностью перекрыто из-за подтопления. Об этом сообщили в ЦОДД.

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«Движение в Тушинском тоннеле в сторону области полностью перекрыто. Движение сильно затруднено. Объезжайте по Ленинградскому шоссе», — говорится в сообщении в Twitter. Отмечается, что в Тушинском тоннеле работают городские службы.