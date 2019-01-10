Последствия аварии в Тушинском тоннеле планируют устранить к утру 11 января

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Последствия аварии в Тушинском тоннеле под каналом имени Москвы планируют устранить к утру пятницы, 11 января. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Последствия аварии в Тушинском тоннеле планируют устранить к утру 11 января
  • РИА Новости

«К сожалению, стенка канала имени Москвы дала протечку, достаточно много воды и грязи вытекло в Тушинский тоннель, пришлось остановить движение, авария достаточно серьёзная», — сказал Собянин.

Он отметил, что в настоящее время идёт аварийный сброс воды из канала в соответствующем шлюзе, в дальнейшем будет укреплена стена тоннеля.

«Надеюсь, до завтрашнего утра все работы будут завершены», — уточнил мэр.

Ранее сообщалось, что Тушинский тоннель был затоплен из-за размыва грунта.

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