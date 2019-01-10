Движение в область по Волоколамскому шоссе организуют по встречке

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В связи с затоплением Тушинского тоннеля движение в область по Волоколамскому шоссе временно организуют по встречной полосе. Об этом сообщили в ЦОДД.
Движение в область по Волоколамскому шоссе организуют по встречке
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«В область по Волоколамскому шоссе движение будет организовано по встречной полосе от эстакады в районе улицы Академика Курчатова до стадиона «Спартак». Далее по своей полосе», — говорится в сообщении в Twitter.

Отмечается, что в центр движение по Волоколамскому шоссе временно приостановлено.

Ранее очевидец рассказал в беседе с m24 о затоплении Тушинского тоннеля в Москве. Отмечается, что движение по тоннелю остановлено, а участок изолирован.

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