Движение по Волоколамскому шоссе после провала грунта восстановлено

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Движение транспорта по Волоколамскому шоссе, где произошёл провал грунта, по направлению в область восстановлено. Об этом заявили в Центре организации дорожного движения.
Движение по Волоколамскому шоссе после провала грунта восстановлено
  • РИА Новости

«Движение в Тушинском тоннеле по основному ходу Волоколамского шоссе в сторону области открыто!» — говорится в сообщении.

Как отмечается, движение в центр тоже запущено.

«Также открыли съезд с внутренней стороны МКАД на Волоколамское шоссе в направлении центра», — указали в ЦОДД. 

Ранее аварийные службы начали вывозить грунт из затопленного Тушинского тоннеля. 

10 января тоннель был затоплен из-за размыва грунта. Как заявили власти столицы, затопление могло быть вызвано нарушениями при расширении Волоколамского шоссе.

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