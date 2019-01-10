Движение по Волоколамскому шоссе после провала грунта восстановлено

Движение транспорта по Волоколамскому шоссе, где произошёл провал грунта, по направлению в область восстановлено. Об этом заявили в Центре организации дорожного движения.

«Движение в Тушинском тоннеле по основному ходу Волоколамского шоссе в сторону области открыто!» — говорится в сообщении.

Движение в Тушинском тоннеле по основному ходу Волоколамского шоссе в сторону области открыто! Скоро пустят в центр. Дублёр в сторону ул.Свободы и сама улица ещё перекрыты. pic.twitter.com/kGzdoKLYdp — ЦОДД (@gucodd) 10 января 2019 г.

Как отмечается, движение в центр тоже запущено.

«Также открыли съезд с внутренней стороны МКАД на Волоколамское шоссе в направлении центра», — указали в ЦОДД.

В центр по Тушинскому тоннелю движение тоже запущено. Также открыли съезд с внутренней стороны МКАД на Волоколамское шоссе в направлении центра. pic.twitter.com/K5t9PRPDAz — ЦОДД (@gucodd) 10 января 2019 г.

Ранее аварийные службы начали вывозить грунт из затопленного Тушинского тоннеля.

10 января тоннель был затоплен из-за размыва грунта. Как заявили власти столицы, затопление могло быть вызвано нарушениями при расширении Волоколамского шоссе.