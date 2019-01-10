Из затопленного Тушинского тоннеля начали вывозить грунт

Аварийные службы Москвы начали вывозить грунт из Тушинского тоннеля, который был затоплен из-за протечки в канале имени Москвы, сообщает Интерфакс.

Как отмечается, грунт вывозится из тоннеля экскаватором, затем его перегружают в грузовики. Также на месте работают сотрудники коммунальных служб с лопатами.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что более 150 КамАЗов понадобится для вывоза песка из тоннеля.

«Песка очень много. По моей оценке, нужно до 150 автомобилей КамАЗ, чтобы вывезти этот песок, или даже больше», — сказал он.

Как подчеркнул Ликсутов, вся уборочная техника, КамАЗы и погрузочные машины готовы.

«Частично мы уже вывозим, 30 машин уже уехало», — отметил он, добавив, что движение будет запущено после уборки воды и песка.

Ранее сообщалось, что аварийные службы продолжают работы в районе подтопления Тушинского тоннеля.

Как указывалось, столичные власти рассчитывают ликвидировать последствия инцидента к утру пятницы, 11 января.

ЦОДД опубликовал видео из тоннеля.