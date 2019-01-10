В BBC заявили, что работают в соответствии с законами стран вещания

Телерадиовещательная корпорация BBC работает в соответствии с законодательством страны вещания, в том числе России. Об этом заявил представитель компании.

«Как международный вещатель BBC работает в соответствии с законодательством каждой страны вещания, в том числе России», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор после проверки интернет-ресурсов BBC выявил материалы, транслирующие установки международных террористических организаций.

Как заявляли в ведомстве, будет проведена проверка соблюдения компанией лицензионных и обязательных требований в сфере радиовещания.

21 декабря Роскомнадзор организовал проведение контрольных мероприятий в отношении BBC в связи с решением британского медиарегулятора Ofcom по RT.