В BBC заявили, что работают в соответствии с законами стран вещания

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Телерадиовещательная корпорация BBC работает в соответствии с законодательством страны вещания, в том числе России. Об этом заявил представитель компании.
В BBC заявили, что работают в соответствии с законами стран вещания
  • Reuters

«Как международный вещатель BBC работает в соответствии с законодательством каждой страны вещания, в том числе России», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор после проверки интернет-ресурсов BBC выявил материалы, транслирующие установки международных террористических организаций.

Как заявляли в ведомстве, будет проведена проверка соблюдения компанией лицензионных и обязательных требований в сфере радиовещания.

21 декабря Роскомнадзор организовал проведение контрольных мероприятий в отношении BBC в связи с решением британского медиарегулятора Ofcom по RT.

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