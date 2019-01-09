Эксперт оценил прогноз Минтруда о росте зарплат бюджетников в 2019 году

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Анна Лушникова
Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников прокомментировал RT заявление министра труда и социальной защиты Максима Топилина о том, что в 2019 году зарплаты бюджетников будут расти.
Эксперт оценил прогноз Минтруда о росте зарплат бюджетников в 2019 году
  • Reuters

«Повышение зарплат, в том числе бюджетных работников, очень важный фактор не только социального урегулирования ситуации в стране, но и для экономического стимулирования. Для российской экономики сейчас очень важно восстановление внутреннего потребительского спроса», — сказал он.

Солонников также обратил внимание, что на его увеличение во многом могут повлиять именно бюджетники.

«Люди среднего достатка тратят доход внутри страны. Они покупают товары в России, отдыхают тут. В этом отношении данный шаг очень важен, он решает несколько задач одновременно», — заключил эксперт.

Ранее Топилин заявил об индексации зарплат бюджетников с 1 октября 2019 года на 4,3%.

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