На покупку квартир после взрыва в Магнитогорске выделят 147 млн рублей

Из резервного фонда правительства России будет дополнительно выделено 147 млн рублей для помощи с приобретением жилья пострадавшим при взрыве газа в доме в Магнитогорске.

По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, в жилье нуждается 101 семья, их квартиры находились в седьмом и восьмом подъездах.

«Теперь нужна планомерная помощь тем, кто остался без крыши над головой... Для этих целей из резервного фонда правительства в область будет направлено в общей сложности 147 млн рублей. Я подписал соответствующие документы», — сказал Медведев в ходе видеосвязи с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским.

Как сообщает РИА Новости, вице-премьеру Виталию Мутко поручено взять данный вопрос под контроль.

Ранее стало известно, что в жилом доме в Магнитогорске, часть которого обрушилась в результате взрыва бытового газа, снесут два подъезда.

31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа обрушился один из подъездов жилого дома. Погибли 39 человек.