В Магнитогорске прошла панихида по погибшим при обрушении жилого дома

В Магнитогорской епархии сообщили о проведении панихиды по погибшим при взрыве газа в жилом доме.

Как указывается на сайте епархии, 8 января исполняется девять дней со дня трагедии.

Отмечается, что панихида прошла в местном кафедральном соборе Вознесения Христова.

«В этот день в кафедральном соборе Вознесения Христова будет совершена Божественная литургия и панихида по жертвам трагедии... Начало литургии в 09:00 (07:00 мск), начало панихиды в 11:00 (09:00 мск)», — указывается в заявлении.

Уточняется, что после окончания богослужений священнослужители совершат заупокойную литию на месте трагедии. Она начнётся в 12:00 (10:00 мск).

31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа обрушился один из подъездов жилого дома. Жертвами ЧП стали 39 человек. Первые похороны скончавшихся прошли 4 января.