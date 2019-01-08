В Магнитогорске прошла панихида по погибшим при обрушении жилого дома

Короткая ссылка
В Магнитогорской епархии сообщили о проведении панихиды по погибшим при взрыве газа в жилом доме.
В Магнитогорске прошла панихида по погибшим при обрушении жилого дома
  • РИА Новости

Как указывается на сайте епархии, 8 января исполняется девять дней со дня трагедии.

Отмечается, что панихида прошла в местном кафедральном соборе Вознесения Христова.

«В этот день в кафедральном соборе Вознесения Христова будет совершена Божественная литургия и панихида по жертвам трагедии... Начало литургии в 09:00 (07:00 мск), начало панихиды в 11:00 (09:00 мск)», — указывается в заявлении.

Уточняется, что после окончания богослужений священнослужители совершат заупокойную литию на месте трагедии. Она начнётся в 12:00 (10:00 мск).

31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа обрушился один из подъездов жилого дома. Жертвами ЧП стали 39 человек. Первые похороны скончавшихся прошли 4 января.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить