В Магнитогорске снесут два подъезда в доме, где произошёл взрыв
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте губернатора Челябинской области.
«В доме по проспекту Карла Маркса седьмой и восьмой подъезды будут снесены, на объекте со вчерашнего дня ведутся подготовительные работы по демонтажу», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на время демонтажа планируется отселить жителей пятого и шестого подъездов.
После сноса седьмого и восьмого подъездов будет проведена ещё одна проверка всех оставшихся подъездов дома.
31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа обрушился один из подъездов жилого дома. Число погибших в результате ЧП составило 39.