В Магнитогорске снесут два подъезда в доме, где произошёл взрыв

В жилом доме в Магнитогорске, часть которого обрушилась в результате взрыва бытового газа, снесут два подъезда.

Об этом сообщается на сайте губернатора Челябинской области.

«В доме по проспекту Карла Маркса седьмой и восьмой подъезды будут снесены, на объекте со вчерашнего дня ведутся подготовительные работы по демонтажу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на время демонтажа планируется отселить жителей пятого и шестого подъездов.

После сноса седьмого и восьмого подъездов будет проведена ещё одна проверка всех оставшихся подъездов дома.

31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа обрушился один из подъездов жилого дома. Число погибших в результате ЧП составило 39.