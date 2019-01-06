Объём региональных выплат пострадавшим в Магнитогорске увеличен до 93 млн рублей
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте правительства Челябинской области.
«Решением (главы Челябинской области. — RT) Бориса Дубровского объём региональных выплат пострадавшим при трагедии в Магнитогорске увеличен до 93 млн рублей», — говорится в сообщении.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выплатах и пособиях семьям погибших и пострадавшим в результате трагедии в Магнитогорске.
Отмечалось, что на указанные цели из резервного фонда правительства будет выделено около 65 млн рублей.
31 декабря в Магнитогорске из-за взрыва бытового газа обрушился один из подъездов многоэтажного жилого дома. В результате происшествия погибли 39 человек.