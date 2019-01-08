Жильцов обрушившегося дома в Магнитогорске просят забрать ценные вещи

Власти Магнитогорска просят жильцов дома, в котором после взрыва газа произошло обрушение подъезда, забрать обнаруженные при разборе завалов ценные вещи.

Как указывается в сообщении администрации города, при разборе завалов «были найдены ценные вещи».

«По вопросам и правилам их получения необходимо обратиться в Ленинский межрайонный следственный отдел», — отметили в администрации.

Ранее стало известно, что в указанном доме будут снесены два подъезда.

5 января российский премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выплатах и пособиях семьям погибших и пострадавшим при ЧП.

31 декабря в Магнитогорске после взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов жилого дома. Жертвами происшествия стали 39 человек.