Жильцов обрушившегося дома в Магнитогорске просят забрать ценные вещи

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Власти Магнитогорска просят жильцов дома, в котором после взрыва газа произошло обрушение подъезда, забрать обнаруженные при разборе завалов ценные вещи.
Жильцов обрушившегося дома в Магнитогорске просят забрать ценные вещи
  • РИА Новости

Как указывается в сообщении администрации города, при разборе завалов «были найдены ценные вещи».

«По вопросам и правилам их получения необходимо обратиться в Ленинский межрайонный следственный отдел», — отметили в администрации. 

Ранее стало известно, что в указанном доме будут снесены два подъезда.

5 января российский премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выплатах и пособиях семьям погибших и пострадавшим при ЧП. 

31 декабря в Магнитогорске после взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов жилого дома. Жертвами происшествия стали 39 человек.

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