Песков прокомментировал данные о возможности обмена Уилана на Бутину

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Российские спецслужбы занимаются контрразведывательной деятельностью, но не используют задержанных в качестве разменной монеты. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков прокомментировал данные о возможности обмена Уилана на Бутину
  • Reuters

«Я таких заявлений не слышал, поэтому ничего не могу сказать… В России никогда не используют людей в качестве пешек в дипломатической игре. В России ведут контрразведывательную деятельность в отношении тех, кто подозревается в шпионской деятельности, — это да, это осуществляется на регулярной основе. В России никто никогда людей в качестве пешек не использует», — сказал он.

Так он ответил на просьбу прокомментировать задержание в Москве Пола Уилана и сообщения о возможности его обмена на арестованную в США Марию Бутину.

Американский гражданин Пол Уилан был задержан в Москве при проведении шпионской акции. У него также есть гражданство Британии и Ирландии

В МИД России, комментируя возможность обмена Уилана, подчеркнули, что задержанному ещё не предъявлены обвинения, поэтому ставить вопрос об обмене невозможно.

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