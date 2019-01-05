В МИД прокомментировали возможность обмена задержанного в Москве Уилана

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RT
Задержанному в России американцу Полу Уилану ещё не предъявлены обвинения, поэтому ставить вопрос об обменах невозможно, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
В МИД прокомментировали возможность обмена задержанного в Москве Уилана
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

«Что касается возможностей тех или иных обменов, то невозможно и неправильно в эту плоскость ставить вопрос сейчас, когда даже ещё официально не предъявлены обвинения», — сказал Рябков РИА Новости, отвечая на вопрос о возможности обмена Уилана на кого-либо из арестованных в США россиян.

По словам дипломата, ситуация вокруг Уилана «очень серьёзная».

«Он оказался на российской территории, как мы понимаем, для проведения мероприятий по осуществлению разведдеятельности в нарушение российского законодательства. Поэтому сейчас, на этой стадии, говорить о каких-то разменах неуместно, контрпродуктивно и политически со всех точек зрения неоправданно», — заключил он.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что гражданин США Уилан, помимо британского подданства, имеет канадский и ирландский паспорта.

В Министерстве иностранных дел и торговли Ирландии подтвердили наличие у Уилана ирландского гражданства.

31 декабря ФСБ заявила о задержании в Москве при проведении шпионской акции американского гражданина.

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