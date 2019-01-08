Посольство Британии рассчитывает на скорый консульский визит к Уилану

Посольство Великобритании в России рассчитывает на скорейшее посещение задержанного по подозрению в шпионаже Пола Уилана. Об этом заявили в пресс-службе британской дипломатической миссии.

«После получения запроса о содействии наши сотрудники запросили консульский доступ, для того чтобы мы могли навестить его. Мы хотим провести консульский визит как можно скорее, как только доступ будет одобрен», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее в МИД России заявили, что Уилана к настоящему моменту посетили только американские представители.

31 декабря ФСБ заявила о задержании в Москве при проведении шпионской акции американского гражданина.

4 января Британия запросила консульский доступ к задержанному, который также имеет британское подданство.