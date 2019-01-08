Митрополит Иларион не исключил усиления раскола в православном мире
«Раскол, который существовал на Украине, теперь имеет место и в остальном православном мире. Посмотрим, как поведут себя православные церкви в отношении недавно созданной Православной церкви Украины… Я очень надеюсь, что они её не признают», — заявил он.
По его словам, «если какая-либо православная церковь признает эту организацию, раскол, вероятно, усилится».
«Однако мы очень надеемся, что этого не случится и что православные церкви будут солидарны друг с другом, как и прежде», — сказал митрополит Иларион.
Ранее митрополит Кифирский и Антикифирский Серафим заявил, что ситуация с православной церковью на Украине указывает на необходимость созыва Всеправославного собора.