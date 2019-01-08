Митрополит Иларион не исключил усиления раскола в православном мире

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Митрополит Иларион, глава синодального отдела внешних церковных связей РПЦ, в разговоре с RT выразил надежду, что православные церкви не признают новую церковь на Украине.

«Раскол, который существовал на Украине, теперь имеет место и в остальном православном мире. Посмотрим, как поведут себя православные церкви в отношении недавно созданной Православной церкви Украины… Я очень надеюсь, что они её не признают», — заявил он.

По его словам, «если какая-либо православная церковь признает эту организацию, раскол, вероятно, усилится».

«Однако мы очень надеемся, что этого не случится и что православные церкви будут солидарны друг с другом, как и прежде», — сказал митрополит Иларион.

Ранее митрополит Кифирский и Антикифирский Серафим заявил, что ситуация с православной церковью на Украине указывает на необходимость созыва Всеправославного собора.

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