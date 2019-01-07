В Госдуме оценили предложение профсоюзов увеличить МРОТ в два раза

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв прокомментировал в беседе с RT заявление главы Федерации независимых профсоюзов Михаила Шмакова о необходимости увеличения минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Депутат отметил, что такую инициативу можно воспринимать как «некую цель» и стремиться к полуторному или двойному увеличению МРОТ.

При этом он предположил, что председатель Федерации независимых профсоюзов говорил о том, что повышение МРОТ будет стимулировать работодателей внедрять более продвинутые технологии.

«Я считаю, что увеличение порога минимальной зарплаты не только будет приводить к более высоким темпам автоматизации производств, но и будет позитивно влиять на важные процессы, например, миграционные. Какие темпы и механизмы стимулирования — это уже задачи экспертного сообщества», — указал Гутенёв.

Ранее Шмаков заявил о необходимости увеличения МРОТ.

В декабре сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон о ежегодном повышении МРОТ.

Отмечалось, что МРОТ в России с 1 января будет равняться величине прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2018 года и составит 11 280 рублей.