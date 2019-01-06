В Магнитогорске проходят проверки газового оборудования

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Мэр Магнитогорска Сергей Бердников заявил, что после взрыва газа и обрушения в одном из домов города в других зданиях проводится проверка газового оборудования.
В Магнитогорске проходят проверки газового оборудования
  • РИА Новости

«Газовым оборудованием занимаются частные компании, и у каждого жителя с этой компанией есть договор. Мы собрали все компании, совместно с прокуратурой сделали предписание для того, чтобы работу сегодня активизировали и вновь, может быть, вне графиков, провели эти проверки газового оборудования», — приводит РИА Новости слова Бердникова.

Он отметил, что эти проверки уже проходят.

Ранее сообщалось, что в жилом доме в Магнитогорске, часть которого обрушилась в результате взрыва бытового газа, снесут два подъезда.

31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа обрушился один из подъездов жилого дома. Число погибших в результате ЧП составило 39.

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