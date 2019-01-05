Демонтаж пострадавших при ЧП в Магнитогорске конструкций дома займёт 45 дней

Демонтаж конструкций седьмого и восьмого подъездов многоквартирного дома, которые пострадали в результате взрыва газа и последующего обрушения части жилого дома в Магнитогорске, завершится в течение 45 дней.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области.

«В данный момент завозят материалы, уже завтра начнётся демонтаж остаточных конструкций седьмого подъезда и демонтаж восьмого подъезда. На всю эту работу даётся 45 дней», — уточнил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выплатах и пособиях семьям погибших и пострадавшим в результате трагедии в Магнитогорске, жертвами которой стали 39 человек.