Демонтаж пострадавших при ЧП в Магнитогорске конструкций дома займёт 45 дней
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области.
«В данный момент завозят материалы, уже завтра начнётся демонтаж остаточных конструкций седьмого подъезда и демонтаж восьмого подъезда. На всю эту работу даётся 45 дней», — уточнил собеседник агентства.
Ранее стало известно, что премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выплатах и пособиях семьям погибших и пострадавшим в результате трагедии в Магнитогорске, жертвами которой стали 39 человек.