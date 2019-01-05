В Москве эвакуировали «Детский мир»

Посетителей Центрального детского магазина в Москве эвакуировали после срабатывания в здании противопожарной сигнализации, сообщили в ГУ МЧС России по столице.

В 17.23 минуты в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по г. Москве поступила заявка о срабатывании сигнализации по адресу: Театральный пр., д. 5. По прибытию, после проведения разведки загорание не обнаружено. Для безопасности администрацией люди выведены из здания до прибытия. — МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 5 января 2019 г.

Отмечается, что сотрудники экстренных служб, прибывшие на место ЧП, не обнаружили источника возгорания.

«По прибытии, после проведения разведки возгорание не обнаружено. Для безопасности администрацией люди выведены из здания до прибытия», — говорится в тексте.

Ранее представители правоохранительных органов сообщили о проверке информации о подозрительном предмете в торговом центре «Мега» в подмосковных Химках.