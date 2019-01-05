В Москве эвакуировали «Детский мир»

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Посетителей Центрального детского магазина в Москве эвакуировали после срабатывания в здании противопожарной сигнализации, сообщили в ГУ МЧС России по столице.
В Москве эвакуировали «Детский мир»
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Отмечается, что сотрудники экстренных служб, прибывшие на место ЧП, не обнаружили источника возгорания.

«По прибытии, после проведения разведки возгорание не обнаружено. Для безопасности администрацией люди выведены из здания до прибытия», — говорится в тексте.

Ранее представители правоохранительных органов сообщили о проверке информации о подозрительном предмете в торговом центре «Мега» в подмосковных Химках.

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