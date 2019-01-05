В Москве произошло возгорание в одноэтажном здании

В Москве на улице Пятницкой произошло возгорание неэксплуатируемого одноэтажного здания. Об этом сообщили в столичном МЧС.

«В 01:00 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о загорании выселенного здания по адресу: ул. Пятницкая, д.6», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что нформации о пострадавших не поступало.

В МЧС сообщили, что пожар был ликвидирован в 02:11.

В конце декабря телеканал «360» передавал, что в Новосибирске проводят проверку по факту пожара, в результате которого пострадали 11-летний мальчик и семилетняя девочка.