Источник: ТЦ «Мега» в Химках эвакуирован из-за подозрительного предмета

Сотрудники правоохранительных органов проверяют сообщение о подозрительном предмете в торговом центре «Мега» в подмосковных Химках.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

«Поступило сообщение о бесхозном предмете в ТЦ «Мега», сообщение проверяется», — сказал представитель ведомства.

По словам источника в экстренных службах, посетители и персонал ТЦ эвакуированы.

28 ноября после поступления звонков с угрозами в Москве эвакуировали посетителей и персонал 12 крупных торговых центров и одного вокзала.

Позднее выяснилось, что все сообщения о минировании не подтвердились.

Также в ноябре ВашГород.ру передавал, что в Кемеровской области сапёры эвакуировали около 40 жильцов многоэтажного дома.