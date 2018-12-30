Источник: ТЦ «Мега» в Химках эвакуирован из-за подозрительного предмета
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
«Поступило сообщение о бесхозном предмете в ТЦ «Мега», сообщение проверяется», — сказал представитель ведомства.
По словам источника в экстренных службах, посетители и персонал ТЦ эвакуированы.
28 ноября после поступления звонков с угрозами в Москве эвакуировали посетителей и персонал 12 крупных торговых центров и одного вокзала.
Позднее выяснилось, что все сообщения о минировании не подтвердились.
Также в ноябре ВашГород.ру передавал, что в Кемеровской области сапёры эвакуировали около 40 жильцов многоэтажного дома.