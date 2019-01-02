В Москве произошло возгорание на площади 800 квадратных метров

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В МЧС сообщили, что в Москве загорелся ангар, площадь пожара достигла 800 кв. м.
В Москве произошло возгорание на площади 800 квадратных метров
  • © Александр Кожохин
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте столичного ведомства.

«2 января в 14:42… поступило сообщение о пожаре по адресу шоссе Фрезер, дом 12, где происходит загорание в металлическом ангаре. Площадь пожара, по предварительной информации, составляет около 800 кв. м», — указывается в заявлении.

Сведений о пострадавших не поступало.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области загорелся ангар.

В августе 2018 года портал Nation News передавал, что при пожаре в Новосибирской области погибла мать с тремя детьми.

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