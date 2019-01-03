Часть административного здания обрушилась в Новочеркасске

Короткая ссылка
Часть административного здания обрушилась в Новочеркасске Ростовской области, сообщили в региональном управлении МЧС.
Часть административного здания обрушилась в Новочеркасске
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«В 18:50 мск 3 января по адресу улица Будённовская, 156, города Новочеркасска произошло обрушение части стены административного здания, помещения которого частично сдавались в аренду, другая часть не эксплуатировалась», — цитирует представителя ведомства РИА Новости.

Как отмечает агентство, часть четырёхэтажного здания, где произошло обрушение, не эксплуатировалась.

«Погибших и пострадавших нет», — подчеркнули в МЧС.

На место происшествия направлены сотрудники экстренных служб.

Ранее МЧС завершило поисково-спасательную операцию на месте обрушения подъезда жилого многоэтажного дома в Магнитогорске, которое произошло после взрыва газа. Из-под завалов дома было извлечено тело 39-го погибшего.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить