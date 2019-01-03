Часть административного здания обрушилась в Новочеркасске Ростовской области, сообщили в региональном управлении МЧС.

«В 18:50 мск 3 января по адресу улица Будённовская, 156, города Новочеркасска произошло обрушение части стены административного здания, помещения которого частично сдавались в аренду, другая часть не эксплуатировалась», — цитирует представителя ведомства РИА Новости.

Как отмечает агентство, часть четырёхэтажного здания, где произошло обрушение, не эксплуатировалась.

«Погибших и пострадавших нет», — подчеркнули в МЧС.

На место происшествия направлены сотрудники экстренных служб.

Ранее МЧС завершило поисково-спасательную операцию на месте обрушения подъезда жилого многоэтажного дома в Магнитогорске, которое произошло после взрыва газа. Из-под завалов дома было извлечено тело 39-го погибшего.