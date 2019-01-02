Число жертв трагедии в Магнитогорске достигло 26
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.
«Извлечены тела женщины и мужчины, всего погибших на это время — 26 человек», — сказал собеседник агентства.
Ранее стало известно, что сотрудникам ведомства удалось демонтировать одну из стен, которая представляла наибольшую опасность для поисково-спасательной операции.
Также сообщалось, что 19 жертв трагедии уже опознаны, а первые похороны состоятся 4 января.
31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа обрушился один из подъездов многоэтажного жилого дома.