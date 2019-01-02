Число жертв трагедии в Магнитогорске достигло 26

Короткая ссылка
Из-под завалов в Магнитогорске извлекли ещё два тела. Таким образом, число жертв обрушения дома достигло 26.
Число жертв трагедии в Магнитогорске достигло 26
  • © Илья Московец
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

«Извлечены тела женщины и мужчины, всего погибших на это время — 26 человек», — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что сотрудникам ведомства удалось демонтировать одну из стен, которая представляла наибольшую опасность для поисково-спасательной операции.

Также сообщалось, что 19 жертв трагедии уже опознаны, а первые похороны состоятся 4 января.

31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа обрушился один из подъездов многоэтажного жилого дома.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить