Число жертв трагедии в Магнитогорске достигло 26

Из-под завалов в Магнитогорске извлекли ещё два тела. Таким образом, число жертв обрушения дома достигло 26.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

«Извлечены тела женщины и мужчины, всего погибших на это время — 26 человек», — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что сотрудникам ведомства удалось демонтировать одну из стен, которая представляла наибольшую опасность для поисково-спасательной операции.

Также сообщалось, что 19 жертв трагедии уже опознаны, а первые похороны состоятся 4 января.

31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа обрушился один из подъездов многоэтажного жилого дома.