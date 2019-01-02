Опознаны тела 19 жертв ЧП в Магнитогорске
- RT
«На данный момент извлечены тела 22 погибших, 19 человек опознаны, шесть — в лечебных учреждениях, порядка 20 — пропавшие без вести. Работа будет продолжаться», — приводит ТАСС слова официального представителя ГУ МЧС России по Челябинской области Михаила Юрина.
Ранее стало известно, что первые похороны жертв трагедии в Магнитогорске пройдут 4 января.
31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа обрушился один из подъездов многоэтажного жилого дома.