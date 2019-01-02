Опознаны тела 19 жертв ЧП в Магнитогорске

Короткая ссылка
Тела 19 из 22 погибших в результате обрушения подъезда в десятиэтажном доме в Магнитогорске опознаны.
Опознаны тела 19 жертв ЧП в Магнитогорске
  • RT

«На данный момент извлечены тела 22 погибших, 19 человек опознаны, шесть — в лечебных учреждениях, порядка 20 — пропавшие без вести. Работа будет продолжаться», — приводит ТАСС слова официального представителя ГУ МЧС России по Челябинской области Михаила Юрина.

Ранее стало известно, что первые похороны жертв трагедии в Магнитогорске пройдут 4 января.

31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа обрушился один из подъездов многоэтажного жилого дома.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить