Спасатели демонтировали угрожавшую разбору завалов стену в Магнитогорске

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Спасатели демонтировали стену в частично обрушившемся доме в Магнитогорске, так как она представляла угрозу для продолжения поисковых работ.
Спасатели демонтировали угрожавшую разбору завалов стену в Магнитогорске
  • © МЧС РФ

«Произведён демонтаж одной из стен разрушенного здания (с третьего по шестой этажи), представляющих наибольшую угрозу для спасательных подразделений», — приводит РИА Новости сообщение оперативного штаба на месте ЧП.

Отмечается, что для работы техники на высоких этажах на очищенной от обломков и мусора территории сооружена эстакада из грунта.

Ранее спасатели извлекли из-под завалов обрушившегося подъезда жилого дома в Магнитогорске тело женщины. Таким образом, общее число жертв трагедии достигло 23.

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