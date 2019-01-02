Спасатели демонтировали угрожавшую разбору завалов стену в Магнитогорске

Спасатели демонтировали стену в частично обрушившемся доме в Магнитогорске, так как она представляла угрозу для продолжения поисковых работ.

«Произведён демонтаж одной из стен разрушенного здания (с третьего по шестой этажи), представляющих наибольшую угрозу для спасательных подразделений», — приводит РИА Новости сообщение оперативного штаба на месте ЧП.

Отмечается, что для работы техники на высоких этажах на очищенной от обломков и мусора территории сооружена эстакада из грунта.

Ранее спасатели извлекли из-под завалов обрушившегося подъезда жилого дома в Магнитогорске тело женщины. Таким образом, общее число жертв трагедии достигло 23.