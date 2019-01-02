Скворцова рассказала о состоянии спасённого в Магнитогорске младенца

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Младенец, спасённый из-под завалов обрушившегося подъезда жилого дома в Магнитогорске, находится в стабильно тяжёлом состоянии. Об этом сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Скворцова рассказала о состоянии спасённого в Магнитогорске младенца
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«Угрозы жизни нет. Состояние тяжёлое, но стабильное», — сказала она.

Накануне вечером ребёнка доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Рошаля в Москве.

По словам главы Челябинской области Бориса Дубровского, 11-месячого мальчика спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан.

Отец ребёнка в беседе с RT назвал спасение его сына новогодним чудом.

31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа обрушился один из подъездов многоэтажного жилого дома. По последним данным, погибли 16 человек.

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