Число погибших при обрушении в Магнитогорске возросло до 16

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Спасатели обнаружили тела ещё двух погибших под завалами жилого дома в Магнитогорске, где 31 декабря произошёл взрыв бытового газа. Таким образом, число жертв увеличилось до 16, сообщили в пресс-службе МЧС.
Число погибших при обрушении в Магнитогорске возросло до 16
  • © Пресс-служба МЧС России

Как передаёт ТАСС со ссылкой на представителя ведомства, извлечены тела ещё двух женщин.

Ранее сообщалось о 14 погибших.

31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа обрушился один из подъездов многоэтажного жилого дома. 

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