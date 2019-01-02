Число погибших при обрушении в Магнитогорске возросло до 16

Спасатели обнаружили тела ещё двух погибших под завалами жилого дома в Магнитогорске, где 31 декабря произошёл взрыв бытового газа. Таким образом, число жертв увеличилось до 16, сообщили в пресс-службе МЧС.

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Как передаёт ТАСС со ссылкой на представителя ведомства, извлечены тела ещё двух женщин. Ранее сообщалось о 14 погибших. 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа обрушился один из подъездов многоэтажного жилого дома.