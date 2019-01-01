Путин в новогоднем поздравлении пожелал россиянам радости и благополучия

Президент России Владимир Путин выступил с новогодним поздравлением, пожелав россиянам радости и благополучия.

«По большому счёту все мы хотим, чтобы близкие были здоровы, чтобы в доме царило согласие, дети радовали, жизнь была мирной, а мечты, даже самые сокровенные, обязательно сбывались», — сказал глава государства.

Российский лидер отметил, что в новом году жителям страны предстоит решить большое количество задач «в экономике, науке и технологиях, в здравоохранении, образовании и культуре».

31 декабря Путин прибыл в Магнитогорск, где произошло обрушение одного из подъездов многоэтажного дома в результате взрыва газа. Отмечается, что глава государства сразу направился в оперативный штаб спасателей, который разместили рядом с обрушившимся домом. Позднее Путин посетил пострадавших в больнице, призвал помочь в восстановлении утерянных жильцами дома документов и выразил соболезнования семьям жертв.

Как сообщалось, Путин призвал россиян в новогоднюю ночь вспомнить о людях, погибших в Магнитогорске.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил россиян с наступающим Новым годом и пожелал исполнения самых заветных желаний.