Медведев в новогоднем поздравлении пожелал россиянам исполнения желаний

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил россиян с наступающим Новым годом и пожелал исполнения самых заветных желаний.

По словам премьера, Новый год является особенным праздником.

«Пожалуй, нет ни одного человека, который не ждал бы этот день, не чувствовал бы радость от его приближения, чтобы с боем курантов в кругу самых дорогих нам людей пожелать друг другу простых и в то же время важных вещей», — сказал он в видеообращении, опубликованном в Twitter.

Ранее стало известно, что министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих страны с наступающим Новым годом. Он назвал Новый год светлым праздником, который дарит радость встреч с самыми дорогими людьми и предвкушение чего-то нового.

Также сообщалось, что посол Великобритании в России Лори Бристоу на русском языке поздравил россиян с наступающим Новым годом. Он подчеркнул, что 2018 год был непростым для политических отношений между Лондоном и Москвой. При этом дипломат добавил, что у стран много общего в сфере традиций, истории и культуры.