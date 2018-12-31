Патриарх Кирилл призвал прихожан верить в добро

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил новогодний молебен в храме Христа Спасителя, передаёт РИА Новости.
Патриарх Кирилл призвал прихожан верить в добро
  • © Сергей Пятаков
  • РИА Новости

«Когда мы желаем друг другу нового счастья в новом году, обычно это значит, что мы желаем добра, желаем, чтобы было меньше греха в нашей жизни, меньше обмана, злобы, чтобы изменился разум человеческий, чтобы менялись человеческие сердца, чтобы мы делали добрые дела. Это и есть возможность быть счастливым, потому что счастье и добро — это синонимы», — сказал патриарх перед началом богослужения.

Он пожелал прихожанам сил совершать добро и распространять его вокруг себя, не поддаваться на ложь и верить в счастье.

«Другого пути сделать мир счастливым не существует», — отметил предстоятель РПЦ.

Ранее патриарх Кирилл направил поздравления главам иностранных церквей по случаю Рождества Христова по григорианскому календарю.

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