Посол Британии по-русски поздравил россиян с Новым годом
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- РИА Новости
Дипломат констатировал, что 2018 год был непростым для политических отношений между Лондоном и Москвой.
«Мы хотим, чтобы наши отношения с Россией строились на сотрудничестве и взаимоуважении. В следующем году нас ждут новые вызовы, и мы постараемся превратить их в новые возможности. Возможности для развития новых партнёрских отношений и укрепления существующих связей между народами России и Великобритании», — сказал Бристоу по-русски в видеообращении, опубликованном в Twitter.
Посол отметил, что у стран много общего в сфере традиций, истории и культуры. Он напомнил, что в уходящем году десятки тысяч британских болельщиков побывали в России на чемпионате мира по футболу, странам удалось укрепить связи между образовательными и культурными институтами.
Ранее президент России Владимир Путин направил новогодние поздравления на имя королевы Великобритании Елизаветы II и премьер-министра Терезы Мэй.