Посол Британии по-русски поздравил россиян с Новым годом

Посол Великобритании в России Лори Бристоу на русском языке поздравил россиян с наступающим Новым годом.

Дипломат констатировал, что 2018 год был непростым для политических отношений между Лондоном и Москвой.

«Мы хотим, чтобы наши отношения с Россией строились на сотрудничестве и взаимоуважении. В следующем году нас ждут новые вызовы, и мы постараемся превратить их в новые возможности. Возможности для развития новых партнёрских отношений и укрепления существующих связей между народами России и Великобритании», — сказал Бристоу по-русски в видеообращении, опубликованном в Twitter.

Посол отметил, что у стран много общего в сфере традиций, истории и культуры. Он напомнил, что в уходящем году десятки тысяч британских болельщиков побывали в России на чемпионате мира по футболу, странам удалось укрепить связи между образовательными и культурными институтами.

Ранее президент России Владимир Путин направил новогодние поздравления на имя королевы Великобритании Елизаветы II и премьер-министра Терезы Мэй.